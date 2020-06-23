不肖基金經理人用人頭戶同步買賣股票又被金檢局抓到！金管會證期局副局長郭佳君23日指出，統一投信劉姓、張姓經理人長期在基金操盤期間用人頭戶同步買賣相同股票，且公司竟對基金經理人手機完全無控管，依法處以180萬元、且解除二位經理人職務，由於內控疏失大，金管會還停止總經理、內部稽核主管三個月執行業務、且限制四大業務，並且命令統一投信委託非該公司財務報告簽證會計師事務所之會計師，針對其改善後之內部控制執行情形進行專案審查。

郭佳君指出，金管會在對統一投信辦理一般業務檢查時發現，公司前基金經理人劉姓經理人利用弟弟的帳戶為相同個股買賣且未向公司申報交易情形，而張姓經理人也是利用職務上所知悉的消息洩漏予三個人，從事有價證券交易活動、或於證券投資信託基金從事個股交易期間，利用他人帳戶為相同個股買賣且未向公司申報交易情形。

郭佳君強調，此次金檢發現這二位經理人違規情況長達三年以上，且統一投信公司內部控制制度之設計與執行未具有效性及未有效防範內部經手人員利益衝突，情節將大，總經理及行為時內部稽核主管未善盡監督管理之責及專業上應有之注意，因此除了罰鍰180萬元、解除二位經理人職務之外，還停止總經理、行為時內部稽核主管各3個月業務之執行。

統一投信也將受到四大業務限制，包括：一、最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。二、最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。三、公司內部控制之設計或執行有重大缺失，金管會得退回或不核准其申請（報）募集基金案件。四、其他事項：例如申請政府基金之全權委託投資業務將受影響。

郭佳君表示，金管會在2013年就已規定基金公司要控管公司設備，但近來發生許多基金經理人使用個人通訊及資訊設備，於證券投資信託基金從事個股交易期間利用他人帳戶為相同個股買賣等事件，金管會已在今年5月督導投信投顧公會加強自律並修正「證券投資信託事業經理守則」增訂基金及全權委託投資經理人使用公司或非公司提供之資訊及通訊設備相關規範，也就對個人手機也要控管，持續強化證券投資信託事業內部控制制度及從業人員行為紀律，避免少數從業人員之行為，影響投資人對國內資產管理產業之信賴。

(工商 )