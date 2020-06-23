7月開始有多項民生新制上路，包括民眾期待已久的振興三倍券、安心旅遊國旅補助計畫，以及各類保單調漲、實價登錄新制和食品新制，共有12項新制即將上路，以下是《CTWANT》的統整。

振興三倍券

為了疫情過後振興台灣各地經濟，行政院發放振興三倍券，每人支付1000元可換3000元的三倍券，民眾自7月1日起可開始預購，規劃自7月15日起開放使用至12月底。民眾可依自己的使用習慣，選擇紙本、行動支付、電子票證或信用卡，到全國店家使用。針對弱勢族群，直接匯1000元到中低收入戶者的帳戶，用來買三倍券，不過振興三倍券無法在電商消費，也不能拿來囤積民生物資。

安心旅遊國旅補助計畫

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，時間自7月1日至10月31日，平假日均可使用，補助包括，自由行住宿每房折抵1000元，離島住宿加碼多折抵1次；團體行每人每日補助700元，離島加碼1200元；以及高中以下國民暑假觀光遊樂園入園免費、台灣觀光巴士優惠。

安心國旅補助上路，自由行不分平假日每房補助1000元。（圖／開達休閒開發提供）

保險新制

保險新制與調降責任準備金利率將在7月1日上路，漲最多的是終身醫療險漲幅5%到10%，尤其是長照險、失能扶助險、實支實付險等，漲幅最多20%到25%不等。另外，壽險新制有一、死亡門檻法則，依不同年齡必須買足一定的壽險保障，即保額必須是保價金至少100%以上，最高則有190%，會拉低保單儲蓄功能；二是宣告利率平穩機制，即宣告利率要考量區隔帳戶內的債券收益率，且要扣必要費用及利潤，年終帳戶內若利潤大於準備金，要提20%特別盈餘公積；三是合約服務邊際（CSM）不得為負。

新實價登錄

新制實價登錄相較以往地政士、仲介業等角色吃重，修改後責任不僅回到「買賣雙方」身上，也讓申報時「逾期」和「資訊不實」罰則更明確，意即當交易申報的成交價格有誤時，便是直接向雙方開罰3萬到15萬元不等，如果有隱匿頂樓加蓋或是增建等以外資訊，也同樣開罰6千到3萬元不等。

未來食品過敏資訊也必須完整揭露。（圖／報系資料照）

食品新制

食藥署四大食品新制，除了擴增「應實施食品安全管制系統(HACCP)」的食品製造業別、並要求「資本額少於3000萬元的食品工廠」設置衛生管理人員，俗稱笑氣的「一氧化二氮」嚴加管理，另外食品常見的6項過敏原擴增至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品以及使用亞硫酸鹽，7月起凡是未標示者開罰最高300萬元。

(中時電子報)