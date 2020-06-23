為提供全國民眾更便捷查詢過世親人的金融遺產機制，金管會與財政部跨部會合作，自7月起擴大至全國實施，民眾可於全國任一國稅局申請查詢過世親人的金融遺產，各受理查詢機構將直接或由其會員金融機構提供查詢結果給申請人，大幅提升查詢方便性及效率。

過去民眾若要查詢過世親人金融遺產，需根據不同金融遺產類別，分別向不同機構申辦查詢。為提高資訊取得方便性及查詢效率，金管會先前請金融總會邀集6大受理查詢機構研商，自去年12月起與財政部台北國稅局合作，推動試辦民眾查詢金融遺產的一站式服務。

金管會及財政部去年底先行開放民眾至台北國稅局，申請設籍於台北市的過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢其金融遺產。推出試辦期間執行情形良好，經就各界建議檢討修正相關作業後，自今年7月1日起擴大至全國實施。

金管會說明，民眾至各地區國稅局申請過世親屬財產清冊時，可同時申請查詢過世親人的存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等金融遺產資訊，過世親屬財產首次透過此措施申請查詢者，6大受理查詢機構將提供免收手續費優惠。

金管會指出，民眾僅需填具1份申請書，並視需求勾選相關查詢機構，各地區國稅局將轉送申請資料給勾選的受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，原則於10個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人，歡迎有查詢金融遺產需求的民眾多加利用。

此外，金管會已協調行政院農委會農金局、券商公會及信合社聯合社等納入此項便民措施，未來民眾可一併查詢過世親人於信合社、農漁會信用部的存款，以及透過券商複委託購買的外國有價證券等金融遺產，預計經相關系統調整後，可在第四季開始提供服務。

金管會表示，此措施擴大至全國推行後，民眾除透過國稅局單一窗口申請外，仍可視其需求，就近至6大受理查詢機構申請查詢金融遺產，各受理查詢機構仍將維持現行查詢機制，繼續提供民眾查詢金融遺產服務。

(時報資訊)