由超級電腦研究人員組成的國際會議23日宣布，日本超級電腦「富岳」在「TOP500」中計算速度為世界第一，據研究機構「TOP500」的獨立調查，富士通「富岳」是富士通與日本理化學研究所共同開發的超級電腦，使用的便是安謀（Arm）的技術，擁有超過15萬個處理器，較第2名的超級電腦性能強2.8倍。

NVIDIA指出，富岳（Fugaku）擊敗美國、中國的競爭對手，同時也表示Arm架構正在逐步落實成為高效能運算領域具可行性的選擇之一，這也是NVIDIA一年前宣布將在Arm處理器架構上，提供旗下CUDA加速運算軟體的原因之一。

「TOP500」是針對全球已知最強大的電腦系統做出排名與詳細介紹，一年會進行兩次評比，每年第一次排名公布在6月，第二次排名公布在11月，由美國和德國的專家對超級電腦進行評級。

今年超級電腦TOP500榜單上顯示，全球速度最快的十套超級電腦中，有八套採用NVIDIA的技術來加快運算速度。在最新的TOP500 超級電腦排行榜中，有三分之二(333套) 的超級電腦，均採用NVIDIA的技術(現已完全收購Mellanox)。

而在2017年6月的排行榜上，合計只有203套的超級電腦採用當時還是獨立兩間公司的技術，只佔總數不到一半的數量，相較起來目前的數量可謂大幅增加。

(時報資訊)