幼童癲癇症狀五花八門，光田綜合醫院兒科醫師江國樑為病童檢查。（陳淑娥攝）

幼童癲癇症狀五花八門，4歲小翰（化名）出現腹脹情形，陸續有抽搐、失語、認知能力變差情況，光田綜合醫院兒童神經科醫師江國樑揪出罕病「自體免疫性抗體腦炎」，投以正確藥物即時扭轉恐因癲癇傷腦成特教生命運，目前小翰已是國小二年級學生，在校成績名列前茅。

江國樑指出，癲癇是腦細胞不正常過度放電造成身體不正常反應，發生率大約每1000人有4至5人，台灣逾10萬名癲癇病患，其中不易確診病因頑性癲癇就占3成多，幼童更是癲癇症候群好發族群，症狀千變萬化。

江國樑跨領域攻讀博士深入研究人工智慧，在歷經4年籌畫與輸入逾3萬筆資訊，終於打造出「人工智能癲癇症候群與病因輔助診斷系統」，盼協助臨床更快、更好、更準確釐清幼童癲癇病因即時治療，研究成果已發表刊載於國際期刊《Epilepsy ＆ Behavior》。

個案小翰初期發病時突發性失語症、夜間嚎哭、認知變差等共病症，他透過第一線腦波檢查，腦波圖僅有疑局部異常，在給藥有效控制癲癇後，其認知卻仍沒有進步，江國樑棄而不捨持續追蹤，才在第一時間、自體免疫性腦炎典型症狀未完全出現前就投以正確藥物治療，否則小翰在曠日彌久檢查確診時，很可能疾病已對大腦造成不可逆智力傷害。

(中時 )