一名哈佛法學院學生因疫情期間遠端教學學費維持不變，起訴哈佛法學院。23歲的Abraham Barkhordar不滿學校不合理收學費，起訴哈佛法學院。

據ABC 新聞報導，一名哈佛法學院學生Abraham Barkhordar因學院疫情期間遠端教學不減學費而起訴學校。Barkhordar稱，雖然學院有試著去協助學生疫情期間遠端上課，但學費並沒有減少，所以我決定起訴哈佛。

Barkhordar爆料，爲了應付學生遠端上課的困難，哈佛竟要求他們以學生的名義花錢去租辦公室。Barkhordar稱自己覺得沒有得到應有的尊重，學生們忿怨不平之聲也沒有被學校聽取。他認爲，尋求法律方案是在美國獲得正義最佳的辦法。

早期在3月份疫情高峰期間哈佛大學要求所有學生離校，Barkhordar也因此返回加州繼續上遠端課程。但由於家裏有5個人，變得環境吵鬧，完全不適合學習。此外，沒有哈佛圖書館等資源，Barkhordar的學業變得越來越困難。

現疫情期間，學習條件變得惡劣的情況下，哈佛居然決定不減學費，下學期（秋季學期）依然收取65,875美金（近200萬臺幣）。

Barkhordar以表示極不方便的遠端課程模式降低了教學課程的價值，收取相同的費用是不正當的，給予起訴。

哈佛大學現已同哥倫比亞大學、加州伯克利大學、密西根州立大學等其他50所美國大學一樣，面臨本校學生的法律訴訟。

(中時電子報)