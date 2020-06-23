台中市后里區旱溝排水幹線為當地主要排水路，由於上游地勢蜿蜒，沿線道路箱涵斷面不足，每逢颱風豪雨就會淹水，嚴重影響義德里、后里里居民生命財產安全，水利局規劃在中科后里園區增設滯洪池，面積約1.06公頃，約可滯洪1萬4600立方公尺，總工程經費6340萬元，預計8月開工，明年7月完工。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添23日邀請地方鄉親赴后里區義德里活動中心，聽取水利局辦理「旱溝排水水環境改善計畫－中科后里園區綠10-2溪畔景觀池工程委託技術服務」簡報，了解工程設計與進度。

水利局副局長馬名謙簡報指出，增設的滯洪池面積約1.06公頃，可滯洪1萬4600立方公尺，總工程經費6340萬元，預計8月開工，明年7月可完工。另外，楊瓊瓔爭取加碼在后科南路道路下方設置分流箱涵，水利局將繼續爭取明年經費到位，未來二項工程完工後，將有效改善義德及后里里一帶淹水情形。

義德里里長謝榮慶指出，很開心終於看到滯洪池要動工。基層期待中科后里園區滯洪池完工後可分洪旱溝排水滯洪量，工程應如期如質完工，明年颱風季前可以完工發揮滯洪功能，讓民眾早日揮別淹水噩夢。

陳本添表示，由於后里區的旱溝排水部分路段左右兩岸緊貼著民宅，因此部分路段曲折、最窄處更只有6.2公尺，反成為通洪瓶頸，造成三豐路186巷的嚴重淹水問題，2014年1月水利局完成后里區三豐路186巷旱溝排水急彎造成內水不易排出改善規畫及中科后里園區滯洪池分析評估，在水路拓寬用地徵收難度高的狀況下，感謝楊瓊瓔立委在2013年即協調中科管理局同意提供市府水利局在中科后里園區綠10-2用地增建緩坡滯洪池。

楊瓊瓔強調，2015年完成旱溝排水下游高速公路箱涵改善工程，現在又即將完成上游段治洪池工程，中科后里園區滯洪池設置後，不但有效避免旱溝排水逕流洪峰，造成部分市區淹水問題，平日也是公園綠地，提供市民休閒好去處。

(中時 )