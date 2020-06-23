日前紙風車和綠光劇團遭遇火劫，位於新北八里的布景道具工廠付之一炬，讓文化部長李永得提出希望規劃公辦民營的「文化倉儲物流園區」的想法，包含表演藝術、音樂、電影甚至出版業都可以使用。對此出版業普遍樂觀其成，有業者認為，倉儲成本對出版社來講是壓力，若政府規劃的園區對出版社來說更為經濟，就是有意義的。

事實上，近年因排練場、倉庫火災造成的損失的不只表演藝術團體。在2016年9月時，桃園大溪某間物流倉儲公司的鐵皮屋倉庫在半夜失火，多間出版社的庫存、絕版書在這場火災中幾乎全數燒毀，據傳總損失金額高達數億元。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示，蓋亞就有許多書在這場火災中被燒掉。如果政府有意願要做物流倉儲園區，的確可以幫出版社省很多錢，「但它不會只是一個倉庫，還需要後勤團隊，處理進出貨和加工，更牽涉到庫存數量等業務機密，跟只是單純存放物品不太一樣。」

李亞倫也認為，地點也是要考量的因素，蓋亞目前存放書的倉儲空間還是在桃園，且光是蓋亞一家出版社就至少需要1000坪的空間，「如果包含整個文化產業的需求，很難想像在雙北能有夠大的空間」。

遠流出版社董事長王榮文表示，若政府能提供一個文化倉儲物流園區，地點也在台北近郊，且有更便宜、更有效率的服務體系，改善現有成本，那出版社和銷售圖書的通路商的確都有這樣的需求，「但大小出版社、通路商，各有不同的需求，就要看政府打算要照顧的範圍。」

王榮文表示，遠流出版社目前的倉庫在新北中和，除了有自己買的房子，還租下隔壁的房子使用，「但成本其實很高，因為每年如果賣了幾百萬本書，等於也會留下幾百萬本庫存會放在倉庫，而一本書一年庫存成本就要兩塊多台幣，是一筆負擔。」

同樣有購買倉儲空間的允晨文化，總編輯廖志峰表示，當初會買倉庫就考量若是租用倉庫，需要搬遷跟租金費用，就連在鐵皮屋租棧板放書也是一筆不小的成本，因此若政府能活化閒置空間做園區，有安全的營運管理，用比較便宜的方式讓出版社有需要就使用，也是很好的措施。

(中時 )