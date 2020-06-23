國民黨高雄市長人選今天正式拍板定案，確定推派高雄市議員李眉蓁參選，國民黨祕書長李乾龍下午表示，經綜合評估，李眉蓁的民調比較超前，也比較獲得社會各方面的認同，李眉蓁等一下將在高雄公開說明，明天在高雄舉行的中常會上，李眉蓁將發表競選感言。

自罷韓過關後，黨中央積極尋覓高雄市長補選人選，國民黨主席江啟臣、黨祕書長李乾龍前陣子南下高雄覓才，李乾龍上午透露今天中午12點前對外報告人選，為求謹慎，黨中央徵召協調小組下午再次開會，結束後由李乾龍、黨副祕書長李彥秀、謝龍介召開記者會，宣布推派高雄市議員李眉蓁出征。

李乾龍說，黨中央首先想徵選高雄在地年輕、認同高雄的人士，不一定侷限議員，各種社會人士都徵詢過，高雄黨部送上近10位人選，其中有很多市議員在徵選名單中，李眉蓁的民調比較超前，也比較獲得社會各方面的認同，李眉蓁等一下將在高雄公開說明。

李乾龍表示，明天中常會將移師高雄市黨部舉行，屆時李眉蓁將在會上發表競選感言。

李彥秀說，黨中央近日做了好幾波民調，曾徵詢過高雄市議員、社會賢達人士，醫界人士等，而每位自願幫國民黨承擔重責大任的市議員都非常優秀，彼此民調都在伯仲之間，綜合評估後，黨中央在4點55分致電給李眉蓁，確定由她出線。

李彥秀強調，在此階段，國民黨唯有團結一致，才有辦法面對不到50天的選戰，需要整合高雄藍軍力量來面對選戰。她認為，歷任三屆市議員的李眉蓁，非常有戰力且可塑性高，面對民進黨補選人選陳其邁，相信市民會看到李眉蓁對高雄在地清楚了解與專業。

謝龍介高呼，未來國民黨從北到南的同志，都會在高雄市長補選一役全力以赴。

媒體詢問，由於李眉蓁父親李榮宗與前高雄市長韓國瑜友好，被視為韓家軍，謝龍介指出，所有被徵詢的同志，每個人都跟韓國瑜很好，韓市長市政成績有目共睹，一年半市政抵過過去15年表現，打出市政政績也是團隊未來要打的主軸，沒有所謂韓家軍，現在都是國民黨軍。

(中時 )