鸞山國小的學童搭乘噗噗共乘前要先簽到，落實實名制。（潘千詩攝影）

交通部長林佳龍。（潘千詩攝影）

交通部長林佳龍今日下鄉視察試辦「噗噗共乘」服務成果，與在地民眾溝通、觀摩噗噗共乘接送情形。林佳龍允諾，交通部可擔任領頭羊，做跨部會的橫向溝通，串聯衛福部、教育部、原民會、農委會等政府資源，解決偏鄉最後一哩的交通問題，未來期望讓看診預約、掛號也一併做好，並結合長照，讓偏鄉「行」得更便利。

位於台東縣延平鄉的鸞山國小，今年國小部31人、幼兒園11人，學區涵蓋上野、松林、中野、下野等四個學區。該校校長說，因為地大人少，部落的大人若忙於工作，打零工賺點錢，沒時間接送小孩上下學，常犧牲孩子學習的機會。

由於偏鄉醫院少、公車班次也少且時間固定，交通不方便，老人家根本懶得出門，當地護理師說，部落有很多獨居或半獨居老人，搭計程車去鹿野看病，來回要400元，看診後還要負責載送。

台東縣長饒慶鈴說，台東土地面積3515平方公里，佔全台十分之一，設籍人口僅22.6萬人，佔全台百分之一，而且有多數人在外地打拼，待在台東的實際人口又更少且年齡偏老化。

2018年交通部與鼎漢工程試辦共享平台「延平小巴」服務偏鄉，協助校內7名學生每日上下學，2019年又與延平鄉公所共同媒合鸞山國小與桃園國中等校，擴大服務對象及範圍，並正名為「噗噗共乘」，搭車的人除了小孩還有老年人。

立委劉櫂豪說，台東跟台北的交通問題不一樣，台北是UBIKE升級、捷運增站跟悠遊卡打折，台東不論火車開再快或雙軌化，部落裡的長輩怎麼到車站才是真正的問題；過去公車三個小時、五個小時一班，乘客不可能等一班車等三個小時。噗噗共乘因應台東地形狹長，年齡高的地區，實行一年多有很多優點也有改進之處。部長答應政策不是只有一、兩年，會繼續推下去。

交通部長林佳龍說，在幫航空業紓困時，有一條文要求業者做公益回饋，航空業很樂意回饋到噗噗共乘，至於交通部所屬事業單位，包括中華電信、中華郵政、陸海空事業單位，希望從交通部做起支持噗噗共乘所需之經費，當然政府第二期智慧運輸計畫已展開，有四年將近50億的預算，實驗性質的噗噗共乘，將會「深化」跟「擴大」辦理。

林佳龍說，過去要導入不管是公車、中型巴士，效果都有限制，噗噗共乘由下而上結合社區力量又實名制，大家互相認識，很安全，現在要解決駕駛執照的取得跟培訓，再來是車輛，允許自用車、租賃車轉為多元化計程車，並提供好的資訊平台叫車、預約，在大數據建立後，可整合更多服務，包括：教育部、衛福部、原民會等對有需求的人，整合政府資源提供全能服務。

(中時 )