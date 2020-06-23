低價出售亞太電信資產 王令麟判賠2億元 17:522020/06/23 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14年前王令麟任東森媒體公司董事及名譽董事長時，與王又曾、王令一及王金世英等人，將亞太電信Cable Modem業務以26億多元出售給凱雷集團，導致亞太電信損失，台灣高等法院更一審判他須賠償2億元，可上訴。 更一審認定，王令麟為了高價出售其東森媒體公司股權，而以綁約方式將亞太電信Cable Modem業務低價出售與凱雷集團，致其受有22億多元價差的損害，刑事部分王令麟涉刑法背信罪等罪已判決確定，他也應負民事賠償責任。 (中時 ) #電信 #王令麟 #亞太電信 #亞太 #凱雷 也許您會感興趣 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 彰化員林賞夜景秘境 不到24小時連2人墜谷 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 宗教團體基隆造船廠放生黑鯛 一下海百尾全「翻肚」 - 社會 正妹飆重機無法駕馭 男友目睹她下一秒噴飛爆頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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