14年前王令麟任東森媒體公司董事及名譽董事長時，與王又曾、王令一及王金世英等人，將亞太電信Cable Modem業務以26億多元出售給凱雷集團，導致亞太電信損失，台灣高等法院更一審判他須賠償2億元，可上訴。

更一審認定，王令麟為了高價出售其東森媒體公司股權，而以綁約方式將亞太電信Cable Modem業務低價出售與凱雷集團，致其受有22億多元價差的損害，刑事部分王令麟涉刑法背信罪等罪已判決確定，他也應負民事賠償責任。

(中時 )