疫情趨緩，各單位「鈔」前部屬，紛推振興經濟方案，交通部觀光局北觀處23日起舉辦「2020觀音行腳樂活」活動，推出三波優惠，邀民眾到觀音山尋寶、採筍，品茗吃柚逛市集，體驗山林之美；北觀處表示，第三波百人登山活動現正報名，民眾登山外還可親臨開箱10月啟用的「猛禽展示館」。

交通部觀光局北觀處指出，「2020觀音行腳樂活系列活動」三波系列活動，首波為「觀音山登山趣」，民眾只要與任一條觀音山步道合影，並在IG或FB打卡分享，即可獲得摸彩券及活動限定柚香手工皂1份。

第2波活動「探索觀音山尋寶任務」，將邀民眾7月1日起至11月1日止到觀音山7條步道尋找特色寶石，完成任務即可參加抽獎，抽獎內容包含名牌登山包等多項好禮；最後一波則邀請百位民眾齊登觀音山，當天可逛市集、品茗和抽獎，並開箱歷經4年規畫的觀音山猛禽展示館。

交通部觀光局北觀處補充，猛禽展示館將於中秋節盛大開幕，內有5大展區及1特展區，館方打造VR讓民眾貼近距離與猛禽互動，現場另規畫生態解說活動，保證精彩可期即日起線上報名。

新北市農業局補充，觀音山綠竹筍正鮮甜，「旗竿湖農場」除提供鮮採竹筍體驗外，也推出零接觸的宅配到府服務，民眾只要透過手機、電腦「一指配送」，不用出門就可以品嘗新鮮清脆的綠竹筍。

(中時 )