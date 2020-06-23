美國股指期貨下跌，美元上漲，此前美國白宮貿易顧問納瓦羅稱，與大陸的貿易協議已「結束」。但美國總統川普隨後發推文稱，貿易協議「依然完好」，並表示北京方面會繼續履行貿易協議條款。

以下是分析師對納瓦羅此翻表態的看法：

NATALLIANCE國際固定收益主管ANDREW BRENNER：「叫他閉嘴吧...我們可以確定的是他的聲明將會被撤回。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上周才跟大陸中央政治局委員在夏威夷見面，聲稱協議正在推進中，因大陸正擴大採購農產品...他的說法將會被撤回。」

新加坡華僑銀行財富管理部門資深投資策略師VASU MENON：「我們原本預期，中美緊張關係在今年下半年美國大選前夕升溫。大陸問題的鷹派...像納瓦羅這樣的，可能會佔上風，並慫恿(川普)對大陸採取行動。因此預期市場今年下半年在新冠疫情和美中緊張關係的夾擊下，會非常動盪。」

新加坡銀行外匯分析師MOH SIONG SIM：「就白宮官員來講，你永遠也搞不懂他們是在說自己的立場還是官方立場。所以我對他們的話不會完全相信的。如果他是在說自己的立場，那麼這就很納瓦羅了。我們知道他是個強硬派...(但)最終要由川普來決定貿易協議的存亡。」

悉尼CMC MARKETS首席策略師MICHAEL MCCARTHY：「如果美國打算撤出與大陸間的貿易協議，似乎不太可能從電視節目上脫口而出的一句評論就完成。這目前單純只會被視為無稽。這個評論是提供國內政治消費用，可能不是政策轉變。我認為這番表態是說正對大陸採取強硬態度...但市場在下跌。這可能是所有市場都需要一個引信的時候，就抓住這個機會把這當作引信。」

新加坡荷蘭國際集團(ING)亞太研究主管ROB CARNELL：「這是否意味著將會回到先前貿易戰高峰時期的稅率水準？如果是如此，人們便會認為這完全不受市場歡迎。但同時這也令人十分困惑...雖說無風不起浪，但這也可能很快就發生，我只是懷疑他們當下想要靠這點得到什麼。通常這背後有一個理由，這只會讓事況更糟。」

(中時電子報)