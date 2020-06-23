高醫成立全國第一家「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，23日舉行國際原廠認證儀式。（柯宗緯攝）

大腸直腸癌已連續12年蟬聯國人癌症發生率榜首，不少病患擔心要做人工肛門而害怕治療。高醫23日與美國達文西機械手臂直覺公司簽約，成立全國第一家「大腸直腸外科達文西手術觀摩看刀中心」，提公國內外醫師前來觀摩受訓，造福更多病患。

高醫收治的62歲柯先生3年前發現肛門口有腫瘤達10公分，醫生評估如果開刀切除，勢必得做永久人工肛門。高醫副院長、大腸直腸外科醫師王照元先透過標靶藥物治療物縮小腫瘤至5.4公分，再以達文西微創手術，成功保留住肛門，術後1周就出院，目前已重返職場。

王照元提到，達文西手術透過3D高解析度、10倍光學放大視覺，及比人類手腕旋轉和彎曲動作更加靈巧的機器手臂，能在狹小骨盆腔中靈活手術，是傳統手術無法取代，優勢為術後傷口小、失血量也少、恢復快及高比率的肛門保留率。

王照元提到，學習達文西手術的多半為30多歲年輕人，他7年前以50歲「高齡」飛去韓國學習完成；觀摩看刀中心6月起已有他院兩位醫師前來觀摩手術，另有他院醫師預定7月來觀摩，未來等疫情緩解且邊境解封後，也會接受其他國家醫師來台受訓。

高醫院長侯明鋒指出，醫院要成立「達文西手大腸直腸手術觀摩看刀中心」，至少需累計300例手術經驗，及完整醫療教學團隊才能接受原廠認證，高醫已超過410例，這也是國內第一家符合此資格的醫院。

(中時 )