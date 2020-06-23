美國政府對於中國大陸的限制愈來愈強烈，美國務院在22日時宣布，將包含《人民日報》等4家中國媒體列入「外國使團（foreign missions）」當中，主因就是認為他們受到北京政府的「有效控制」，而美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）也要求《鳳凰優悅電台》在48小時之內停播。

根據外媒報導，美國務院在22日時宣布，《中國中央電視台》、《環球時報》、《中國新聞社》和《人民日報》等4家媒體，將列入外國使團名單當中，認為這些媒體是中國大陸政府的「政治宣傳工具」。

而在同一天美國聯邦通訊傳播委員會（FCC），也宣布鳳凰衛視旗下廣播電台《鳳凰優悅電台》，必須要在48小時之內停播，主因是在申請營運執照時，沒有如實申報股東之中資背景，也沒有告知所屬公司為鳳凰衛視，不過還是可以重新申請執照。

而共和黨議員Ted Cruz對此也發表言論，認為這是美國政府對中國大陸政府所傳出的「明確訊息」，想要告訴北京當局，美國不能再容忍他們使用美國資源來替自己做政治宣傳。

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(中時電子報)