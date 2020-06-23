新北市環保局稽查人員深夜蹲點，昨凌晨逮獲違法棄置垃圾累犯。環保局表示，陳姓非法業者不僅未持有合法處理文件，還涉嫌違法棄置垃圾，並教唆另一名司機也違法棄置垃圾，已是被三度移送的累犯。依法告發後，已扣留清除機具，將人員移送地檢署偵辦，業者最重可處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

環保局指出，陳姓業者主要收取社區、小吃店家及菜市場產生的一般生活垃圾，由於沒有合法處理垃圾的文件，只能以小貨車載運垃圾，多次在中和、新莊、土城等地違法棄置。環保局數度透過監視器以車追人，於去年、今年分別於新莊、中和兩地，共三度查獲業者犯行。

但，業者雖多次移送偵辦，仍不知悔改，一再將收來的廢棄物往路邊隨意丟棄。除了造成環境衛生問題，也讓清潔隊耗費大量人力清理這些路邊的無主垃圾。環保局擴大執法，鎖定業者以往犯案地點，以連夜蹲點方式，終於再度抓到陳姓業者犯行；這次，他改以聘雇他人方式，教唆小貨車司機非法棄置，以為就可以規避處罰。

環保局表示，業者未向新北市政府申請廢棄物清除處理許可文件，卻多次非法收受垃圾進行清除，已違反《廢棄物清理法規定》，除透過警方移送檢方偵辦並請從重求刑，也依《廢棄物清理法》規定當場扣留清除機具，避免再度犯案，同時責令業者，將車上垃圾運送至合法廢棄物處理廠處理。

環保局提醒，依《廢棄物清理法》規定，清除業者必須領有廢棄物清除處理許可文件，才能收受廢棄物，只要涉及違法清除處理廢棄物，即有連帶行政、刑事及清理責任，提醒業者切勿心存僥倖，否則一經查獲違法情事，將面臨刑事及行政追訴。

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(中時電子報)