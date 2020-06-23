隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩，基隆市各公共圖書館為使市民生活恢復正常步調，將於7月以實名制配套，在維持社交距離的前提下，重啟說故事、影片欣賞、DIY等各項閱讀活動，文化局長陳靜萍指出，圖書館更配合學童放暑假，延長夜間開放時間，讓民眾能夠安心閱讀。

陳靜萍表示，圖書館將於7月14日至9月1日之間，週二至週五延長開放時間，從上午9點開放至夜間9點，文化局圖書館視聽室也同步重新開放，並於各館均設有圖書消毒機，可於30秒內完成消毒，讓市民能夠逐步恢復正常的生活與閱讀習慣。

陳靜萍指出，在過去的幾個月，為了加強防疫，圖書館大部分的閱讀活動皆暫停辦理，因目前疫情相對趨緩，為持續鼓勵閱讀，基隆市各公共圖書館例行性閱讀推廣活動重啟，7月26日也將舉辦一年一度的好書交換活動，為了在解禁時仍不鬆懈防疫，辦理活動時並遵照兩項原則，一為實名制，民眾需留下姓名與聯絡方式；二則為社交距離的維持，除了特定活動能夠安排梅花座以外，民眾仍需配戴口罩才能參加活動。

陳靜萍說，文化局經市長林右昌同意後，以災害準備金在全基隆各圖書館均設有圖書消毒機，可於30秒內完成消毒，讓市民能夠逐步恢復正常的生活與閱讀習慣，安心享受閱讀活動，相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網、基隆市文化局官網。

(中時 )