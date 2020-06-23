基隆市中華國小及中興國小，將於109學年度正式轉型為雙語學校，從小學一年級開始逐年實施，每週總授課時數中，有三分之一的課程以全英語授課，更自籌經費增聘外籍英語教師，以更多元活潑的方式進行雙語課程，基隆市長林右昌23日表示，基隆身為國門之都，成為國際城市是必然趨勢，因此須從小培養學生具備國際行動力，提供學生活用英語、展現自我的舞台。

林右昌指出，雙語教學可以讓學習更多元更活潑，學習效果也更好，而基隆有天然的港口資源，與越來越完整的全面硬體配套，每年到港的國際郵輪遊客，屢創新高，跟到訪的客人自然互動、介紹城市的美好，雙語能力絕對必備。

教育處長林祝里說，市府積極培育學生英語能力，也持續挹注軟硬體資源，並藉由跨縣市交流，作為設置雙語學校的基石，讓學生在各校設置的英語村之間進行英語遊學，另外，在課程方面，除規畫低年級將英語結合生活、健康與體育領域及彈性課程，中高年級更規畫語文、藝術、綜合及彈性學習全英語授課，以「沉浸式的英語教學環境」來逐步滾動式修正，讓學生在課堂上使用英語對話、討論及運用，在自然而然學習英語與學科知識。

林祝里指出，市府期待藉由首波雙語學校的啟動，讓學生有更多接觸英語的機會，未來也會持續辦理雙語教師增能研習，期待師生共好進步，讓港都孩子都能活用英語，開闊國際視野。

(中時 )