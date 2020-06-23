女星柔E本來是一名網美，經常接拍各種大尺度工作，不吝嗇展現惹火身材；日前她在網路節目《大哥開什麽東西》換上開7個大洞的熱褲，讓主持人庹宗康和男星海產（劉威廷）目不轉睛，恨不得柔E全程背對他們。
近期網路節目《大哥開什麽東西》邀請2位性感網美聊日常穿著，她們帶了平日愛穿的短褲，一開始柔E找出最愛穿的幾件向大家介紹；但男來賓海產發現一件穿驚人熱褲，後方居然開了7個大洞，直接問柔E能不能換上，她超自信地說「我敢」，更表示特地穿了C字褲。
當柔E換好熱褲後，一轉身讓主持人庹宗康和海產看傻眼，被若隱若現的屁股驚呆，甚至忍不住問「可以繼續背對我們嗎？」；後來他們好奇問柔E「這個妳敢穿？」，柔E臉紅笑說，「怎麽不敢，我要造福世界上的男人」。柔E最後又硬大家要求「現場深蹲」，臀部完美曲線被看光，火辣程度讓網友也都受不了。
(中時電子報)
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