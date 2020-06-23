衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心因應端午節，舉辦端陽採擷活動，帶領長輩製作製作「端午扇」、「包粽子」，並規畫「反貪神釣手」遊戲，長輩們玩得不亦樂乎，笑聲不斷。

苗栗醫院指出，傳統習俗中可搧風消暑的「扇子」，為端午賀節常見的禮物之一，北苗日照中心規畫「端午扇」DIY，協助長輩們空白的扇子骨架，利用貼紙、色紙、畫筆等工具，發揮創意製作繽紛獨特的端午扇。

23日苗栗醫院長李明輝前往北苗日照中心，陪伴長者們體驗包粽子。李明輝表示，長輩們包好屬於自己的粽子，獲得旁人給予讚美、肯定時，長者總是開心地露出笑容，自信心也大幅提升，讓活動更具有意義。

苗栗醫院營養師彭雅渂說明，為了讓長輩們吃得下、吃得好、吃得巧，與餐廳大廚羅慶彰特別準備了「古早味好纖粽」食材，糯米蒸得更軟綿，用香軟的洋蔥丁，取代部份的糯米，增加纖維量，讓長輩們吃得香、吃得下、好消化。

苗栗醫院指出，「北苗市場」和「後龍田心寶」日照中心規畫歡度端午活動，感謝居家服務照顧服務員主動參與包粽子，製作400顆粽子分送服務的獨居長者，讓他們也有過節的氣氛，獨居不孤單、提升社會參與感。

(中時 )