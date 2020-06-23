銀髮族有保險可投保了，國泰人壽針對61歲以上的族群，推出專屬意外、醫療險的樂齡保單，其中75歲也能投保，滿足國內高齡的保障需求，而且保費相當親民。

根據國家發展委員會107年之資料顯示，台灣已於107年成為高齡社會，預估115年邁入超高齡社會，屆時每10人當中就約有2人是65 歲以上老年人口。

隨著身體老化，也越來越容易意外跌倒或因疾病而住院，根據衛生福利部107年資料顯示，跌倒為60歲以上長者事故傷害死亡第二大原因；且根據106年「國民健康訪問調查」顯示，平均每6位就約有1位曾經跌倒，輕則擦傷，重則骨折、頭部外傷甚至死亡，平均每位跌倒住院者須花費9~13萬元；此外，住院發生率也會隨年齡增加而大幅提高，且平均住院天數超過11天，平均住院花費更超過7萬元！

當年齡增長更需要保障的同時，高齡族群卻常面臨投保不到保險的窘境，以致高齡者面對意外事故或疾病時，若無保險的風險分擔，往往一次醫療費用支出就對家庭經濟造成不少的負擔。

有鑑於此，國泰人壽推出「樂齡平安專案」，為61歲以上樂齡族群提供專屬意外事故保障商品「國泰人壽樂平安傷害保險」（以下稱「樂平安」）及住院醫療保障商品「國泰人壽樂安心住院醫療健康保險」（以下稱「樂安心」）！讓樂齡族群擁有三保：「保樂活、保平安、保荷包」！

「樂齡平安專案」擁有四大特色：

特色一：樂齡族群專屬，75歲也能投保。 「樂齡平安專案」專為61歲以上客戶設計，提供保障至91歲滿期，其中「樂安心」承保年齡上限75歲為國泰人壽首張超過70歲可投保之住院醫療險，而「樂平安」承保年齡上限80歲更是目前業界最高，有效解決樂齡族群無保險可投保之窘境。

特色二：保險費實惠CP值破表，輕鬆擁有最高355萬元意外保障及120萬元醫療保障。年紀大時投保保險，保險費較「貴鬆鬆」，但「樂齡平安專案」保險費十分實惠：以61歲女性分別投保「樂平安」日額1,000元及「樂安心」日額1,000元為例，合計年繳保費僅12,500元，相當於每天保費不到35元，輕輕鬆鬆即可同時擁有「樂平安」意外身故、意外每月生活照護、傷害醫療日額及意外骨折等最高355萬元意外保障，以及「樂安心」住院日額、手術及意外骨折等最高120萬元醫療保障，CP值破表。

特色三：意外骨折不分程度，定額給付不打折。針對樂齡族群常發生的意外骨折，一般保險給付不完全骨折或骨骼龜裂時多半會分級，而「樂平安」及「樂安心」則不分骨折程度一律比照完全骨折進行定額給付，無認定問題，也能加快理賠速度。

特色四：特定給付加倍，大大減輕家庭經濟負擔。針對特定嚴重狀況，「樂齡平安專案」將會提供額外給付：以水陸／航空交通、火災及天然災害等「特定意外傷害事故」為例，「樂平安」提供比「一般意外傷害事故」多1倍的保障；另外若因疾病或意外事故住進加護病房或燒燙傷病房，「樂安心」除原本的住院日額外，將給付5倍日額之「加護病房或燒燙傷病房保險金」，大大減輕家庭經濟負擔！

國泰人壽商品部協理翁建勳表示，高齡社會已成事實，讓高齡族群投保得到、也投保得起保險，是保險公司應盡的社會責任，「國泰人壽樂平安傷害保險」及「國泰人壽樂安心住院醫療健康保險」為高齡族群提供必要之意外事故及醫療保障，有效分散風險，也符合市場需求，是高齡社會下相當不錯的保險選擇。

(旺報 )