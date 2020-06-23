縣長徐榛蔚說，孩子在七歲以前，情緒發展的奠定很重要，感謝園長與老師們提供健康快樂的學習環境。（羅亦晽攝）

花蓮市立幼兒園畢業生以歌舞「又見幸福」，呈現學習路程的點滴，典禮氣氛生動有趣。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市立幼兒園今上午在花蓮縣原住民文化館舉辦第41屆畢業典禮，共有120位大班孩子完成幼兒園階段的學習，將進入小學，邁向另一段學習生涯。 孩子們分別由父母牽手上台，向老師致敬，表達感謝，編排歌舞「又見幸福」，呈現學習路程的點滴，格外生動有趣。

同為人母的縣長徐榛蔚感性說，家庭是最小的社會、團體，家長們需要以身作則，加上孩子的生理結構、語言表達、肢體發展，都是造著時序在成長，同時家長在學習如何當父母。孩子在七歲以前，情緒發展的奠定很重要，謝謝園長與老師用專業態度協助孩子，讓他們在健康快樂的環境學習成長。她也恭喜畢業班的孩子們，畢業快樂，並逗趣的說：「一年級後就沒有點心時間了，但未來的生活會變得更加豐富。」

市長魏嘉賢祝福畢業生們畢業快樂，未來求學過程一帆風順。他也感謝花蓮市代表會的支持，願意栽培孩子，以及園長、老師們無私的付出，相信在教學層面，市立幼兒院的ＣＰ值是最高的。

幼兒園的孩子在全體老師細心的陪伴及教導下，都有相當亮眼的表現。園長曾繁杰致詞感謝縣長、市長重視幼兒的學前教育，在教育學程、課程活動上給予很大的支持，特別關注幼兒安全、園區的衛生管理。他也感謝家長們的信任，將孩子交給市立幼兒園，並祝福畢業生珍重再見、展翅高飛、鵬程萬里。

典禮最後，畢業生穿著學士服，合唱「永遠的畫面」，擁抱師長後，與辛勞的老師揮手道別，典禮在溫馨感人的氣氛中畫下圓滿的句點。

(中時 )