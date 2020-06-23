端午佳節來臨，人安基金會基隆平安站長期於三節期間舉辦寒士關懷活動，然而今年逢疫情席捲，物資與款項的募集較往年艱困許多，即使如此，人安依然力撐「寒士慶端午」活動，在配合政府防疫政策的前提下，為免群聚感染，於6／18日上午10點在人安基金會基隆平安站進行分時分流端午物資270份發贈，堅持服務不間斷、關懷不打烊。

57歲的劉大哥，過去是派報公司高階主管，後遭友人陷害推下樓並騙光積蓄，自此下半身行動不便的他無法正常工作，在107年主動求助基隆平安站，兩年來透過平安站的幫助及堅持不懈的復健，終於可以靠著拐杖行走，劉大哥也許下心願，雙腳恢復後，希望可以擔任平安站的駕駛義工，協助站務，載運物資。

此次端午活動，人安基隆平安站精心籌備的健康包涵蓋多面向用途，除了肉粽可以一嘗佳節氛圍外，全台義工親手製作的環保平安扇與遮陽帽讓寒士朋友在高溫下能獲得一點清涼，肥皂、洗髮精等潔身沐浴用品能讓他們保持清爽，更有牙刷牙膏、刮鬍刀得以打理自己的儀容。同時，新北市瑞芳區聖祖壇九龍太子慈心發展協會捐贈端午關懷金5萬元、財團法人臺雅國際慈善基金會認捐遮陽帽3萬元，另外，聯合利華股份有限公司及乖乖股份有限公司捐贈270瓶洗髮精及270盒點心，在窮苦族群艱困的生活裡提供一點甜蜜滋味和能量補充。

人安基金會基隆平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，端午過後，寒士服務仍不中斷，邀您每月999元支持平安站常年服務經費，愛心專線：02-24273323。

(中時 )