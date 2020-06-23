陸美角力持續，在港版國安法、新冠肺炎疫情、5G技術等議題爭議不斷，不少國家面臨在中美之間選邊站的壓力。新加坡外長維文22日就新冠肺炎疫情後的全球外交形勢發表演說，他指出疫情為中美兩國帶來的嚴重影響及國內政治盤算，雙方競爭加劇，難以找到彼此容納的空間，涉及香港或台灣的問題可能不時會出現強硬或嚴苛言論。

維文在新加坡外交部全體會議上發言，指新冠肺炎疫情影響下，全球將處於危險、混亂和分裂的狀態，他表示各國都希望陸美不要爆發「熱衝突」，但雙方缺乏戰略信任和相互依存的關係，誤判風險加劇，就算沒有公然衝突，仍可能令世界局勢不穩。

維文預計陸美受疫情和政治因素影響，兩國在貿易、網路安全或技術方面的競爭將會加劇，兩國的外交措辭或會更趨強硬。「我們或會不時聽到強硬或嚴苛的言論，尤其是敏感的國家議題，如香港或台灣等被中國視為核心利益問題。」

維文又分析說，從近期的中印邊境衝突到南海等議題，反映目前的地區緊張局勢或隨時出現意外變化。他重申新加坡的外交立場，指新加坡不會在恐嚇或利誘下屈服，更會「不時對他國說不，無論該國是遠或近，屬大國或小國。」

他另外談到，氣候變化、恐怖主義等長期跨境威脅不會因疫情結束而消失，疫情更為凸顯全球經濟的根本問題，亦可能在無預警下出現區域緊張局勢。

(中時 )