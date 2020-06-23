依現行勞保失能給付表中明定「女性被保險人頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」的失能等級為8，可領取360日給付，但如果是「男性被保險人頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」，失能等級為10，僅可領取220日給付，有民眾認為明顯有性別歧視，向行政院申訴，勞動部今日討論，決議修正失能標準表，將男女顏損同列第8級失能，也將修正具有歧視性的「醜形」等文字。

現行勞保失能給付表中此項中的失能審核指出「頭部、顏面部及頸部醜形指本表前列眼瞼、鼻及耳廓缺損以外，遺存於頭部、臉部及頸部日常露出有礙外觀醜形者。」，「顯著醜形」包括在頭部遺存直徑8公分以上之瘢痕者、在顏面部遺存直徑5公分以上之瘢痕，或8公分以上之線狀痕，或不同部分之線狀痕合計達12公分以上，或直徑3公分以上之組織凹陷者、在頸部、下頷部遺存直徑8公分以上之瘢痕者。

據統計指出，每年申請勞保給付該項失能的約100件，其中男性約佔8成。

自從1979年在失能等級表中定有「頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」失能時就有分男、女，勞動部原定在今年6月下旬討論失能等級表時也會邀請醫學專家、性別平等專家討論該案。

勞動部勞動保險司職災保險科科長林煥柏表示，會議中的專家學者有志一同基於社會環境改變，基於性別平等，因此決議把男女的顏損給付同列為第8級失能，並修正具有歧視性的文字如「醜形」等文字，後續也會預告相關修正，民眾可提供相關意見。

(中時 )