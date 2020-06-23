南投縣環保局在防疫期間，針對旅宿業推動燃油鍋爐汰換補助政策，其中，日月潭雲品溫泉酒店，連同汰換補助100萬元，共斥資520萬元，進行鍋爐汰換改善，獲得全台首家綠建築鑽石等級標章。

環保局表示，燃油鍋爐排放高濃度汙染物，相較之下，使用燃氣鍋爐或熱泵排放汙染物可大幅減少，而透過鍋爐改善補助，可提升業者改善意願，並委請專家審核計畫書、設備及施工，為全民荷包把關。

而以雲品泉酒店的實際狀況，汰換鍋爐可有效減少燃油空氣汙染，並且採用熱泵熱水器製造熱水，可以節省電力約5到7成，是值得大力推廣的綠色環保器具，每月節省約1萬2000公升的鍋爐燃料柴油費，節能效益顯著。

雲品溫泉酒店在環保局輔導下汰換鍋爐，也因此取得全台首家綠建築鑽石等級標章，未來，將逐年持續降低能源耗用，落實節能減碳、節水、排煙、除臭等環保標準；並且向在地農家及商家，採購綠色產品及有機蔬菜，從產地到餐桌減低食材運送的碳排放量。

(中時 )