全國商業總會與桃園市政府聯手主辦第二屆「金舶獎」選拔，歷經嚴格的資格審、BP(商業發展企劃)評審、Roadshow路演複審、DD審（盡職調查）後，10大得獎名單出爐。餐飲食品業一枝獨秀，搶下半數名額!平台科技業者發揮優勢，實力傲人，金舶獎十大得主將組國家隊打國際戰，為台灣服務業爭光。

第二屆金舶獎自2019年12月開放報名以來，吸引眾多業者參賽，歷經7個月，4個關卡的嚴選，在今(2020)年6月23日決選出10大品牌，其中台灣為美食王國，餐飲食品業拿下前十大品牌一半名額，包括「王品牛排」、「石二鍋」、「涓豆腐」，以及廣受國際觀光客讚賞的「三點一刻」與最近電商伴手禮新秀「六月初一」；平台科技業者也搶下了3個名額，有專注於發行寄券寄杯電子票券服務的「券券文化傳播」、專營戶外活動策展的「運動筆記」，及服務業數位轉型必須使用的工具--第三方支付的「綠界科技」；另外講究客製化傢俱服務的「台灣歐德傢俱」，重視環保使用石頭製紙的「imSTONE」也都名列前十。

全國商業總會副秘書長暨品牌創新服務加速中心執行長戴中興指出，除希望透過選拔表揚活動，評選出產品在國際市場中具高度競爭力，也希望能鼓勵中小企業積極增進經營績效，開拓更寬廣的國際市場空間。本會品牌創新服務加速中心(BAC)也將導入三金服務(投資金、授權金、借貸金)與六化輔導(品牌化、在地化、科技化、電商化、資本化、國際化)將金舶獎十強組成金舶獎國家隊，並將透過國際品牌經紀人與智庫系統在六大洲與中國大陸的對接媒合在地市場，幫助台灣中小型服務業躍升成為國際型企業，讓台灣品牌能夠成功在全球市場遍地開花。

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