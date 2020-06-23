相較台北市已將冷氣列為教室基本配備，新北市校園冷氣裝設率僅3成，學生入夏後難耐高溫，甚至為此遠赴北市就讀；新北市長侯友宜23日在市議會表示，新北市校園要全面安裝冷氣，至少需要26億經費，他會逐步從8年級往下推，也希望中央將學校冷氣納入前瞻計畫。

新北市目前僅完成9年級冷氣全面安裝，8年級僅安裝7成，其餘年級裝設率更低；民進黨市議員李倩萍質疑，她曾請人測溫，即使1、2樓教室也有34到35度，頂樓和西曬教室甚至超過37到38度，體感可達40度，電風扇吹出來都是熱風。

李倩萍質疑，除了新北市以外，其他5都已逐步推動安裝冷氣規畫，新北市仍毫無相關計畫，市府可以花20億蓋停車場，卻不考慮位學生裝設冷氣，雖有部分學校由家長會捐冷氣，但這種責任不該丟給學校和家長。

市議員周雅玲、鍾宏仁和黨團總召林銘仁也質疑，如果有心，2任市長任內絕對可以做好，甚至有意願的話，本屆就會完成，否則中央做完還要市長做什麼，希望市府1周內提出改善計畫，正視學生權益。

侯友宜表示，目前正在做電力健檢和電源改善，約18億經費，再加上買冷氣經費，大約也要8億，總共要26億經費，無法一次到位，只能每年逐步提升。

侯友宜說，希望中央能一次性補助地方政府教室裝冷氣的問題，畢竟熱的不僅新北市，也希望中央將冷氣安裝計畫，納入前瞻計畫，地方可全力配合。

(中時 )