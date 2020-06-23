立法院民進黨團提請立院在6月底召開臨時會，處理《國民參審法》、前瞻預算，及考試院、監察院、NCC人事同意權等，但因在野黨反對倉促處理《參審法》及前瞻預算，並要求將挺香港的法案列入議程，但遭民進黨團反對，最終協商破局，將待29日由院長游錫堃舉行全院談話會，以表決方式決定議程內容。

民進黨立院黨團總召柯建銘提案，建請立院於6月29日至7月22日召開立院臨時會，處理《國民參與刑事審判法》草案、《農田水利法》草案、前瞻二期預算，及考試院、監察院、及國家通訊傳播委員會NCC的人事同意權案；華航與護照的正名公決案，也規劃在臨時會一併處理。

今天下午由游錫堃召集朝野黨團幹部，針對議程內容進行協商。會中，國民黨團總召林為洲指出，臨時會的召開，必須是處理緊急且重大的事，但民進黨卻要在臨時會處理人事案，國民黨認為不應該，因此基本上不同意。同時，對於民進黨團推動的《參審法》立法，目前法界及民間對於要採陪審或參審仍有極大爭議，應該要有更多時間審慎處理，而非在臨時會倉促通過。

此外，針對釣魚台爭議，林為洲強調，國民黨團也主張邀請蔡英文總統到南海諸島宣示主權，並要求駐日大使謝長廷返國至立院報告。

對於《參審法》草案的立法，時代力量黨團總召邱顯智也表示，臨時會審議的《參審法》草案，獨缺時力的「陪審團」版本，民進黨團若要在臨時會處理《參審法》，就必須將時力的版本也列入併案審查，否則他們會堅決反對到底。

民眾黨黨團總召賴香伶也指出，《參審法》涉及司法重大改變，若要在臨時會處理，不免過於倉促，因此民眾黨也認為不適宜。同時，民眾黨也主張應將《港澳條例》修法、居住正義法案、礦業法等民生議案列入臨時會。

面對在野黨提出的臨時會議案主張，民進黨團全數否定。柯建銘強調，臨時會處理的法案都是有其急迫性，希望下週一起，先處理《國民參與刑事審判法》草案、《農田水利法》草案、前瞻二期預算；接著處理考試院、NCC、監察院人事同意權。

由於朝野無法達成共識，因此最後游錫堃裁示，29日上午舉行全院委員談話會，屆時再決定臨時會召開的議程。

(中時 )