台北市今天（23）飆出38.4度高溫，刷新今年度最熱紀錄，更直逼立歷史最高溫。（中央氣象局）

受到太平洋高壓影響及西南風沉降作用影響，氣象局發布高溫警訊，更針對台北市盆地、花蓮縣縱谷發出橙色燈號，明（24日）恐會更熱，有38度極端高溫出現的機率。其中台北市今天飆出38.4度高溫，刷新今年度最熱紀錄，更直逼立歷史最高溫。

氣象局再度發布高溫警訊，明（24）日花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、新北市、基隆市，南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣市、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

特別是台北市今日又刷新今年度高溫，台北側站於今天下午2時04分測得38.4度，氣象局指出，38.4度是台北站自1896年創站以來6月的第2高溫，第一高溫是2016年6月1日38.7度。不僅如此，氣象局更估明天會更熱，有望飆破38度。

今日高溫榜上台北市以38.4度登上最熱排行，接下來分別是台東關山37.8度，基隆市37.6度。「天氣職人」吳聖宇更在臉書表示，台北市距離6月紀錄最高溫38.7度只差一點點，看起來還會繼續再熱下去，未來幾天會不會打破台北6月的高溫紀錄值得留意。

氣象局指出，端午連假4天各地區還是熱，紫外線還是強。提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

(中時電子報)