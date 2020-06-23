全台今夏首場海上長泳，邁入第18屆的金門「搶灘料羅灣」敲定8月16日登場。（李金生攝）

「搶灘料羅灣」海上長泳即起受理線上報名，完賽者可獎牌和活動主題紀念酒。（李金生攝）

「2020搶灘料羅灣」賽事紀念衣。（李金生攝）

「2020搶灘料羅灣」完賽紀念獎牌。（李金生攝）

「2020搶灘料羅灣」由有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉擔任賽事代言人。（縣府教育處提供）

全台今夏首場海上長泳，邁入第18屆的金門「搶灘料羅灣」活動敲定8月16日登場，即日起受理線上報名。縣府表示，配合7月上路的安心旅遊，選手每人可獲補助2000元，歡迎大家與活動代言人，有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉來一趟離島開心遊。

縣府教育處指出，今年活動有6大特色，包括1、豐富性增加：除菁英泳士3000公尺組別外，新增泳士1500公尺及小泳士750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士都能體驗到搶灘料羅灣的魅力。2、安全性加強：採3角方式安排泳道，加強救生執行力度。3、在地化提升：為鼓勵身障選手及縣內各級學校教職員生組隊參加，報名費用減半（300元）。 4.CP值提高：參加者報名即可獲得紀念泳帽、選手紀念服，如順利完賽可再獲得泳畢證書、完賽獎牌以及由金門酒廠製作的活動主題紀念酒，堪稱是泳界CP值最高的賽事。5、由有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，希望能吸引更多的愛好游泳的民眾一起泳出佳績。6、精彩度上升：活動現場進行園遊會，預計招募10至20個廠商，發送選手園遊券，讓選手與眷屬享受在地美食，並將伴手禮滿滿帶回家。

這項以金門前線「戰地」風情為設計主軸，讓選手像當年運補艦艇一樣勇往直前，直到順利搶灘，完成任務的特色海上長泳，每年都吸引兩岸三地「泳士」們參加，今年因為國旅發燒遊客爆增，報名人數預估會超過3000人。

今年為便利選手安排交通住宿，縣府特別與在地旅行社共推遊程，選手除參加海上長泳，也能全島趴趴走，體驗金門海上公園之美。另配合交通部觀光局的安心旅遊方案，離島每人最高補助2000元，讓選手游得健康，也玩得開心。

縣府觀光處主打7月1日至8月31日「金門親子嘉年華」主題活動，內容有一日農夫體驗、高粱掃帚手作體驗、認識「灘地上的活化石」鱟、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY 、潮間帶生態體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺、古裝體驗、以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、夜遊台灣最西、手作絹印水獺帆布等特色景點，非常適合全家一起來親子旅遊。

「搶灘料羅灣」活動即日起至7月15日受理線上報名（https：／／bit.ly／3d9l2Wy）。

(中時 )