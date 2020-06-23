岳庭的兒子Cookie從普吉島醫院轉院，搭乘醫療專機從普吉島飛曼谷治療。（岳庭提供）

定居泰國普吉島的藝人岳庭，因13歲小兒子Cookie被蚊蟲咬傷導致蜂窩性組織炎，惡化成敗血症心肌炎，她的兒子Cookie已在23日下午3點搭乘醫療專機轉院到曼谷朱拉隆功醫院，「老公先陪Cookie過去，我留在普吉收尾，明天再帶大兒子Kiwi一起去曼谷會合」。

已經連哭數日，連日來極力為兒子奔走轉院甚至企盼之後能返台就醫的岳庭表示，現在的她已經不再哭了，「我老公因為捨不得兒子受苦，加上不斷聽到不好的消息，這幾天崩潰嚎啕大哭了好幾回。我本來也是一直哭，哭得像個瘋婆子一樣，但昨晚開始，我決定要打起精神，綁起亂髮，因為唯有我變得陽光，好事才會發生！我勇敢、兒子才會勇敢！」

岳庭說，這是她結婚以來第一次見到老公這麼脆弱的一面，原本她每天都跟老公抱著一起哭，但當她決定要為正受苦中的兒子勇敢時，連老公都誇她「妳比我還堅強」。她透露從兒子上週五住院、轉院、打強心針，到今天離開普吉，才短短4天，光是住院期間的醫藥費用已經破120萬，幸好富邦保險會以海外急難救助支付5萬美金的當地醫療專機費用，但超過的部分，他們就要自己想辦法吸收。

由於疫情關係，他們在當地經營的民宿已數月沒什麼收入，經濟狀況原本就不佳，她坦言這兩天為了龐大的醫藥費，除了散盡積蓄，已開口向友人借錢，遠在法國的公公也先匯了200萬借他們，作為之後可能要返台的醫療專機費用，她表示，等兒子在曼谷治療後如果生命跡象穩定，就算要再花數百萬把兒子送回到台灣治療，她也願意不計任何代價。現在的她只能告訴自己「關關難過關關過」、「一切都在往好的方向發展」，「起碼兒子今天早上狀況有好一點，雖然醫生說是靠藥物支撐，也還是會吐、頭痛，但總是有進步，朱拉隆功醫院是曼谷最好的公立醫院，醫療費用也相對便宜，希望到了曼谷能獲得更好的醫療照顧」。

她說，幸好Cookie是個勇敢的孩子，原本都沒有哭，是直到這兩天實在太痛，他才忍不住痛到尖叫、流淚，有時還在床上打滾，她則很心疼他無法進食還不斷狂吐，吐到胃酸都吐出來了。當她看著兒子的小雞雞插著尿管、忍不住對兒子說「馬麻好心疼喔」，沒想到兒子竟還能忍痛半開玩笑跟她說：「我也好心疼喔！」

(中時 )