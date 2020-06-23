高雄市長補選明（24）日登記截止，民進黨確定由陳其邁參選，而國民黨則在今日表示，確定徵召高雄市「三連霸」議員李眉蓁出馬。消息出爐後，有韓粉表示力挺，甚至喊出「讓邁再輸一次」。

國民黨下午5時召開記者會，由祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀及謝龍介出面，正式宣布徵召高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選，同時還指出，考慮到李眉蓁的民調超前，且社會認同度高，經過評估後，決定徵召李眉蓁參選。

消息傳出後，有韓粉在臉書社團中《韓國瑜鐵粉後援會》發文力挺，「高雄市市長國民黨徵召李眉蓁參選，為她加油」並高喊「讓邁再輸一次+1！」吸引許多韓粉留言支持。

韓粉力挺李眉蓁，還喊這句話。(取自臉書)

此外，韓粉們也在另一則貼文留言，呼籲國民黨應該要團結，力挺李眉蓁，「不管推誰請大家要團結一致加油吧」、「國民黨要團結」、「敬請大家挺李眉蓁！為了延續路平燈亮水溝通，大家勇敢站出來，為正義出一口氣」、「管誰代表國民黨參選，就要不計成敗戰到底」。

(中時電子報)