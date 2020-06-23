國人看到美國種族歧視問題釀成社會大問題，台灣社會深層也存在類似的問題，渣打銀行最新調查發現，上千名網友表示，經常感受到不平等現象，最常見的是「職場霸凌或騷擾」，占四分之一，其次是「新住民遭受異樣眼光」與「因性別差異同工不同酬」，占比雙雙超過二成。

台灣性別平等教育協會理事長洪菊吟表示，這要透過教育社會大眾的方式作為改善，也可以從企業內部落實平權意識，協會已與渣打銀行合作，藉由桌遊等說故事的遊戲歷程，打破刻板想像，期待有更多企業能加入，創造台灣更多元包容的環境。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳指出，銀行為讓員工瞭解多元與包容的精神，今年特別在六月同志驕傲月，藉由活動讓員工重新認識多元家庭、單親與新住民等議題。渣打銀行也規劃把此套桌遊推廣至社福團體與機構夥伴，並由渣打員工擔任帶玩志工，讓多元與包容融入日常。

渣打銀行總經理林遠棟表示，渣打集團長期致力於推廣多元與包容，不僅在銀行內部成立多元與包容委員會，積極將多元與包容融入企業文化，具體進展更獲得外界認同。截至2019年，渣打集團已連續4年入選彭博性別平等指數，整體評鑑分數不僅高於全球入選企業平均，也優於金融產業平均，再度肯定渣打作為推動多元與包容的世界級指標企業。

彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index）每年定期評選全球企業在性別平權方面的表現，評選重點包括男女薪酬、包容職場文化等。2019年共納入全球230家企業，渣打集團為其中之一，並在各項評鑑指標皆表現傑出。

(工商 )