總統府22日正式公佈27位第6屆監察委員被提名人，由前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，陳菊同時也聲明要退出政黨，保持公正超越黨派。國民黨團今(23)日質疑，總統蔡英文及民進黨，口口聲聲要廢考監，卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑陳菊在主政高雄12年期間，市府團隊遭到監察院調查58案，27位監委有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，國民黨團對這項人事案絕對不接受、堅決反對，不會投下同意票。

國民黨團書記長蔣萬安表示，根據《中華民國憲法》第7條：「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」包括監察院正、副院長和監察委員，必然是社會大眾可以接受、期待的人選，特別是必須能夠超然獨立，不能讓人民質疑有廉潔與操守上的弊端、瑕疵，否則監察院公正形象，將會蕩然無存。

蔣萬安說，外界高度質疑，倘若陳菊擔任監察院長，不就等於是「法官在審理自己的案子」嗎？需不需要迴避？還是就無聲無息地「被消失」？

蔣萬安指出，陳菊可以擔任許多適任的職務，包括行政院長、考試院長，這些職位都不會如監察院長般，受到外界極大的質疑，實在不明白，蔡英文總統為何要提名陳菊擔任監察院長？社會所期待一位公正、清廉、超越政黨的監察院長，勢必落空，國民黨團絕對無法接受這樣的人選。

國民黨團總召林為洲洲表示，前行政院副院長陳其邁在2014擔任立委時，將監委謔稱為「姦痿」，民進黨團不斷地汙衊監察院、高喊廢監院，等到其執政之後，除了提案修憲外，監察院不廢之前，監委人事依舊補好、補滿，充斥酬庸肥貓。林為洲質疑，蔡英文總統在臉書上說，「如果朝野有共識，考監也可以修憲廢除，五權變三權」，既然如此，若如蔡英文所期待修憲廢考監，這屆監委的任期只有1年半，酬庸到這個地步，難道「有這麼缺錢嗎？」

(工商 )