彰銀改選落幕之後的常董之爭，現在不只彰銀工會，連全國金融業工會聯合總會（全金聯）都出來關注、發聲，對此，全金聯理事長鍾馥吉在記者會上特別呼籲：金管會應正視彰銀的「金金如何分離」問題，儘管台新金此次未在彰銀改選上取得法人董事席次，但台新金藉著所推派的獨董發起常董之爭，進而引外界更為重視金金分離的問題。

而全金聯秘書長韓氏賢則以2002年，距今快20年前處理當年台新併大安的員工權益維護親身經驗指出，當年大安銀行有289名員工，在合併之前這些員工就直接表明不留下來，但資遣費花了半年的時間才拿到，使他對於台新金在併購時是否有照顧好員工權益，一直持保留態度，這也是彰銀工會所擔心之處。

包括今日的記者會，不只彰銀工會到場，其他公股工會，如合庫、兆豐、台銀、一銀等其他工會也有到場聲援，彰銀工會理事長曹炳坤亦再三重申：「獨董應有中立、客觀、公正性！」特別是台新金竟然在比彰銀對外公告更早數小時的時間，就知道彰銀常董會情況，還大陣仗出來開記者會，獨董是否涉及洩密，令人懷疑，對此曹炳坤表示，工會將發函金管會詢問獨董如此作法：「是否有背信問題。」而金管會新任主委黃天牧預定7月16日要和各工會座談，屆時也會把該問題親自向主委提出求解。

韓氏賢指出，金管會應該要求台新金「限期釋股」，除了過去兆豐金釋股台企銀之外，韓氏賢進而指出，當年中信金釋股兆豐金也是如此，先將持股信託給台銀，然後釋股，中信金的兆豐金持股，2014年才完成出清。

(工商 )