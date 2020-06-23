CBA持續開打，效力於北京首鋼的林書豪今天攻下15分、5助攻、4抄截，可惜卻在最後26.3秒2罰中1，首鋼錯失追平機會，加上方碩在最後1.6秒將球砸到對方腳上，翟曉川沒能投進三分球，首鋼最終90比93飲恨不敵同曦。

林書豪在復賽首戰攻下13分、7籃板、6助攻，首鋼輕鬆擊敗遼寧。經過一天休息之後，首鋼在青島賽區面對戰績後段班的同曦，開賽後陷入苦戰，甚至在第三節被對方打出22比12攻勢，帶著9分落後差距來到第四節。

決勝節首鋼先發找回了手感，最後26.3秒將落後比數追至89比91，林書豪被犯規站上罰球線，整場比賽前7次罰球全部命中的林書豪，卻在關鍵時刻手軟，2罰僅1中，首鋼90比91，首鋼執行犯規戰術，同曦兩罰全中，首鋼落後3分。

首鋼先發後衛方碩在最後1.6秒將球傳到對手的腳上導致球出界，首鋼執行最後一擊，翟曉川沒能投進追平三分球，首鋼敗陣，林書豪成為頭號戰犯。

(中時 )