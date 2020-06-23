高雄市「三連霸」議員李眉蓁出馬戰陳其邁市長補選，直擊李眉蓁記者會

國民黨高雄市議員李眉蓁。（取自中時點子報直播）

國民黨高雄市長人選今（23）日正式拍板定案，確定推派高雄市議員李眉蓁參選，國民黨祕書長李乾龍下午表示，經綜合評估，李眉蓁的民調比較超前，也比較獲得社會各方面的認同，明天在高雄舉行的中常會上，李眉蓁將發表競選感言。

媒體詢問，由於李眉蓁父親李榮宗與前高雄市長韓國瑜友好，被視為韓家軍，謝龍介指出，所有被徵詢的同志，每個人都跟韓國瑜很好，韓市長市政成績有目共睹，一年半市政抵過過去15年表現，打出市政政績也是團隊未來要打的主軸，沒有所謂韓家軍，現在都是國民黨軍。

根據《中評網》分析，李雅靜是第一個跳出來表達承擔意願之人，如今市長補選出現大黑馬李眉蓁，讓地方及藍營基層頗感訝異。

李眉蓁也在傍晚6時30分現身記者會，她表示，剛剛5點接到電話，很高興，國民黨第1次提名在地候選人，願承擔責任，打一場光明選戰，縫合撕裂傷口，讓國民黨再度崛起。我會一起跟同志打拚，守護高雄。相信一起努力，會在場生政治奇蹟，高雄願意給年輕人機會，高雄願意給民進黨20年，也會議給國民黨年輕新世代2年機會，希望高雄人給我一個機會。

(中時電子報)