只要是日式料理控，一定要知道cp值破表的「狗一下居酒食堂」！顛覆每次去居酒屋都吃不飽的窘境，每道料理都是份量滿滿，總共破其中最廣受歡迎的正是色系繽紛的鮮魚10切、鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、干貝握、明太子鮭魚握、星鰻握、天使紅蝦握等，也少不了清爽的鮮蝦蘆筍手捲等澎拜的小點，提供近百道菜色讓人大吃特吃超豐盛。

其中店內招牌菜毛毛蟲壽司，使用新鮮醋飯與鹽味海苔包裹爽脆時蔬、鮮嫩玉子燒，外層加上超豪邁厚切鮭魚肉覆蓋，再以火槍高溫炙燒，接著淋上自製明太子醬後，最用鮭魚卵與蔥花點綴，用料絲毫不手軟。

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

顏值破表的和牛大炙燒絕對不能錯過！以每一份都超過手掌大的美國SRF極黑和牛搭配厚切鵝肝、法國黑松露，店員會現場桌邊炙燒，只見精緻鵝肝化成濃厚油滑質地，一口吃下超軟嫩又順口，奢華食材的搭配堪稱滿分的視覺饗宴。

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

最後也有經典的串燒、松阪豬炒烏龍、美國安格斯牛及鮭魚卵炒飯等多重選擇，尤其炒飯更精心設計成台灣造型，相當吸睛，而在甜點部分，則推薦必點Q彈酥香的黑糖炸麻糬，圓圓胖胖的酥香口感沾上濃郁黑糖醬真的太犯規。

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

最強居酒食堂推超豪邁厚切鮭魚、和牛大炙燒！奢華鵝肝超誘人（圖／楊婕安攝）

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(中時電子報)