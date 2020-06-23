在二軍等待了989天的富邦悍將張冠廷終於可以與一軍一起拚戰了，今（23）日賽前他與一軍隊友練完球之後，頻頻拉衣服擦汗、難掩滿臉喜悅之情，他說，心情激動是還好，主要是興奮。

張冠廷兼練捕手與外野手，主要是他不想要放棄任何一個位置，2016年踏進中職、2017年在一軍短暫出賽5場、7打數無安打，然後一直待在二軍到今天才又升上一軍，難怪張冠廷對二軍印象深刻。

富邦總教練洪一中表示，這陣子會有較多二軍球員升上來，主因有些球員在一軍較少出賽，等待久了會失去比賽感覺，只好用輪替方式，維持球員的出賽感覺。

因此張冠廷再度有了升上二軍的機會，張冠廷表示，希望展現自己最好的一面。屆時比賽會不會有有很大的壓力？他說，壓力倒是不會，一切順其自然打球，把過程做到最好。

張冠廷今年在二軍的表現是歷年之冠，打擊率3成33，包括7支全壘打，二軍全壘打變多了，他表示，在二軍多練揮棒，尤其在練球的日子，晚上會加強揮棒，自然產生好結果。

對於自己進步的改變，他指出，教練給他什麼指令，他就怎麼做，然後做到最好，沒有刻改變。張冠廷再度升二軍獲得很多人鼓勵，內容都是「平常心」，「不要把自己搞得壓力大」，「不要以為二軍打得好上來一軍會打得多好。」

其中隊友陳品捷讓他印象最深，因為陳品捷每天都會坐在旁邊鬧著他說「要上去了喔！」，這次在剛接到教練電話時，陳品捷告訴他，「上去一軍不要因為外在壓力而改變任何東西」。

(中時 )