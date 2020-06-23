新紡（1419）公告，新紡及子公司新光資產管理，至6月15日止，已在集中市場買進強盛（1463）股票，分別持股各達16,916張及413張，持股比率各為9.7632％及0.2385％，二家公司買進的強盛股權，合計達10.0017％。

新紡指出，買進強盛股權，主要是因為新紡的生產廠房是向強盛租的，買進之後，對往後雙方合作的穩定性有幫助。

主要以代工布品染整的強盛，目前在桃園及越南都設有廠房。而新紡主要有行銷部、零售部及營建部，其中零售、行銷部，是以紡織布銷售、代理成衣為主。

(工商 )