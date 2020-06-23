MHI Vestas與三菱電機達成協議，將採購士林電製造的配電盤，用在MHI Vestas即將在台營運的離岸風場。此舉將提升三菱電機和士林電機製造風機配電盤的專業能力，未來也計畫出口至亞太地區。

MHI Vestas指出，66kV的高壓配電盤是離岸風機的關鍵零組件，用於控制和保護電氣設備。未來將於士林電機的新竹工廠進行組裝和測試。第一批成品預計於2022年出貨，並於2023-2024年安裝於離岸風場。

MHI Vestas透過與丹麥離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）以及中鋼集團合作，在台持續落實領先業界的離岸風機供應鏈本土化計劃。

MHI Vestas台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示，對MHI Vestas及台灣離岸風電供應鏈發展而言，能在當地採購配電盤是一項重大的成就。MHI Vestas將繼續與台灣在地合作夥伴攜手實現供應鏈本土化計劃，我們期待與三菱電機和士林電機合作生產配電盤，並協助他們作好準備，放眼亞太市場，將產品出口至整個亞太地區。

三菱電機資深總經理伊藤利光則說，這是一個絕佳的機會，讓我們能夠與士林電機如此信譽良好的夥伴密切合作。我們將供應本土製造的配電盤給MHI Vestas在台灣營運的離岸風場，為台灣社會的永續發展做出貢獻。」 MHI Vestas補充，木棉已獲得彰芳及西島風場的風機合約，兩座風場皆為CIP所開發，裝置容量合計為589MW，並獲選為中能風場的優先風機供應商資格，裝置容量為300MW。

(工商 )