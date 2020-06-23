中國大陸的「618」購物節，原為京東（JD.com）於17年前為慶祝創店日而開創的促銷活動。今年的「618」購物節，是自疫情爆發以來大陸第一個舉辦的大型促銷活動，參與促銷的商家遍及奢侈品牌至街頭小販，以及各大電子商務平台，參與度之高前所未見。這反映大陸的零售商在疫後正投入大量功夫，希望能追回在疫情爆發期間的部分銷量損失。

對於中國大陸今年的「618」銷售數據，富達國際投資總監Catherine Yeung指：「初步數據顯示銷售增長強勁。今年『618』購物節促銷活動中的預售最早於5月25日展開，其後的促銷活動將持續至6月底。在購物節首日，主要電子商務平台的部分產品類別銷售額，較去年同期出現高雙位數的增幅，部分甚至較去年同期增加數倍。此外，品牌的參與度前所未有地高，這個購物節為疫情爆發以來首個大型促銷活動，許多品牌視此為大好機會以彌補部分受疫情影響的銷售損失。」

「京東在2020年『618』購物節的累計下單金額達2,692億元人民幣，較2019年購物節增加34％，成為有史以來金額最高的一年。」

參與這次促銷活動的品牌數目逾10萬個，較去年增加一倍，當中包括來自全球各地的品牌參與，今年透過天貓參與購物節的新參加國際品牌數目，按年增加64％。由多個海外國家進口的新鮮食品，及其他特色美食，都是首次通過天貓內的各國旗艦店出售。另外，奢侈品品牌的參與度也有所提升，品牌數量較去年增加近一倍。

直播銷售在今年的購物節佔重要地位，這種結合串流直播及電子商務的銷售模式，備受大陸的消費者追捧。如淘寶直播便邀請了近三百位名人，及近六百位品牌高級主管推銷他們的產品。部分在直播期間更提供團購折扣優惠，每個日間直播時段均有逾一萬名觀眾參與。

Catherine Yeung指出，中國大陸的地方政府更在購物節與電子商務平台建立合作關係，以刺激經濟。不少地方政府與電子商務平台合作發放消費券。如北京市政府與京東合作，舉辦名為『京範兒消費季』，並將通過京東App發放120億元人民幣的北京消費券。天貓亦與多個地方政府合作，發放100億元人民幣的消費券。各地方政府更利用電子商務平台促進當地經濟，如許多市長便透過電子商務平台的直播時間推銷當地的產品。

富達國際基金經理人也根據這次購物節的數據，分析對中國經濟前景及消費增長所帶來的啟示。

富達國際基金經理人Hyomi Jie指出：「這次『618』購物節的成功，顯示電子商務在中國大陸市場加速滲透。這對領先的電子商務平台及具完備網上銷售策略的品牌，具長遠的正面影響。電子商務原本在中國市場的發展已很強大，但疫情引發前所未見的全國封城，對消費者的行為、品牌的市場推廣及分銷策略，以及電子商務平台的營運，都產生了深遠影響。那些可緊貼此變化的企業，將會有較強勁的復甦能力，而未能跟上此變化的，其受困時間將較長。」

富達國際基金經理人Dale Nicholls表示：「市場對中國大陸『618』購物節的銷售數字寄予厚望，這並不意外。受惠於折扣優惠及消費券的推動，今年的零售商已加大銷售力道，期望能彌補疫情期間的銷售增長放緩。消費仍為中國內地經濟重要的一環，我們看到數位化趨勢，使消費較以往任何時候都更為方便且更有效率。互聯網及手機支付發展更快速及更高的普及度，為電子商務帶來更大的發展機會。儘管滲透率已偏高，中國內地的電子商務增長，仍較大部分已發展地區來得高。」

(旺報 )