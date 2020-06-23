無法駕馭重機，竟釀成無法挽回的悲劇，一名來自俄羅斯的18歲網紅翠碧舒（Anastasia Tropitsel，本名Anastasia Zubrina），因為新冠肺炎疫情影響，待在印尼峇里島沒有返國，日前她在當地騎乘重機，時速飆到90公里，車身卻開始失控接著發生意外，後方男友全程目睹翠碧舒爆頭身亡。
翠碧舒3年前開經營社群平台，人氣相當高的她晉升百萬富翁行列，一個月前她到峇里島修身養性，卻因為肺炎關係留在當地生活，意外發生當天，翠碧舒與男友騎著Kawasaki Ninja 250重機，上路後逐漸加速，當時速到達大約90公里，翠碧舒重機開始搖晃、失控。
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Настя, self-made миллионерша（@nastyatropi）分享的貼文 於 張貼
翠碧舒男友維克多（Viktor Maydanovich）目睹意外發生過程，他說當翠碧舒重機開始失控，心理驚慌想著「一切都完蛋了」！沒多久就發生死亡意外。根據外媒報導，翠碧舒身亡之前與父親有爭執，因為父親不滿她沉迷網紅生活，最後一封給翠碧舒的訊息寫道「如果妳想要生活更好，應該是保持頭腦清醒，並且開始工作，妳現在的一切只是利益玩樂，妳需要的是新挑戰」。
翠碧舒因為車禍，頭部重創身亡，消息曝光後她的粉絲非常難過，紛紛在instagram留言哀悼，不捨年輕的生命就這樣消逝。
(中時電子報)
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