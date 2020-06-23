中央銀行代財政部標售300億元91天期國庫券，結果決標貼現率0.280％，創逾三年新低紀錄，較2月同天期的0.47％，大幅下滑19個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，主要反應央行降息，及市場過剩資金進場搶標的結果。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引1,115億元資金進場搶標，投標倍數3.72倍，遠高於長期平均約2倍左右的水準，使得決標貼現率大幅下滑，低於市場預估的0.30～0.32％的區間，且全部由銀行得標。

銀行資金調度主管表示，標售結果主要反應央行在3月第一季理監事會降息1碼（0.25個百分點）的效應，市場閒置資金更加滿溢且無處去化，積極搶標相對穩定的券及債。主要還是因肺炎疫情反覆，部份地區或國家甚至有第二波，史無前例的寬鬆持續中，全球低利率不變，國內情勢亦然。

近期包括定存單及公債標售，得標利率屢屢下探，資金偏向尋求相對穩定的去處，連外資保管行也進場來軋一腳。銀行資金調度主管指出，這次91天期國庫券利率大幅滑落在市場的預期之中，因前一期標售為2月底，央行尚未啟動降息，且當時正值月底，短期資金相對偏緊，貼現率逆向小幅上揚。

觀察央行降息以來，市場資金更加氾濫，代表短率指標的金融業隔夜拆款利率破底，一舉跌至0.1％以下，5月初下探至0.072％的史上新低。銀行資金調度主管認為，再看長率指標的10年期台債殖利率，目前仍停留在0.45％低位，與3月中最低紀錄0.44％相去不遠，國庫券貼現率也難避免下滑走向，預估後續91天期國庫券標售的貼現率，仍將是反彈不易。

(工商 )