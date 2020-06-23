材料-KY(4763)23日召開股東會，董事長王克璋表示，從美中貿易戰到新冠肺炎，市場黑天鵝不斷，分散營運風險，將考慮中國以外設立生產基地，目前規劃在3~5內於歐洲與北非設立新廠。因應2025年歐盟、中國大陸一次性包裝材可降解規定上路，會持續研發醋酸纖維膜、不纖布、香煙濾嘴一次性可降解材料的開發。

王克璋說，醋酸纖維應用一次性包材可降解材料必在原有製程添加檸檬酸、鎂等，讓醋酸纖維接觸到空氣後，得以在一段時間內氧化分解，相關材料開發必須送比利時認證，希望在2023年完成就緒。

此外，材料規劃中東埃及設立醋酸纖維絲束廠，相關投資細節可望7月敲定，目前規劃4條產線，年產能約4千噸，埃及每年絲束需求量約8千噸，進度順利的話，明年初動工、2023年量產。 材料-KY為醋酸纖維絲束製造商，強化一貫佈局優勢，從醋酸絲束跨足上游醋片。今年絲束、醋片擴充產能各在第二、三季開出，其中，絲束將增加1,000噸，產能推進至1.5萬噸；醋片增加5,000噸產能，總產能達2.5萬噸。

分析師指出，材料-KY營收成長動能來自中國客戶中煙公司密集提貨2000噸，最快5-8月入帳，有助營收動能逐步攀升。歐美市場陸續復工，品牌客戶也逐步開出需求，看好6月營收應有望優於5月；上半年營收年增約15％，下半年塑料級產品將進入銷售旺季，營運不看淡。

推展產業一條龍利基能量，材料-KY自建年產6萬噸醋酐新廠已開始動工，估計今年12月完成土建，預計投產日期則規劃會在明年農曆春節過後投產，除滿足本身醋片原料供應亦可外售。

(工商 )