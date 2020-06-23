「奇美博物館nanoblock微型積木」還原了博物館的重點特色，看起來精巧趣味。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

「奇美博物館nanoblock微型積木」附上一個積木小遊客，玩家可以隨心所欲移動小遊客，想逛哪就去哪。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

奇美博物館繼之前把博物館變成「世界最美的便條紙」後，首度攜手日本積木品牌nanoblock，以「世界最小微型積木」打造一座只有手掌大的迷你版奇美博物館，運用710顆微型積木組裝，擬真還原博物館特色，包括圓形穹頂、三角楣牆、大門廊柱，就連戶外繆思廣場的格紋圖樣、頂樓天台綠色花園等。

奇美博物館表示，為了讓nanoblock深入了解博物館的建築結構，館方提供了720°虛擬實境導覽、3D建模圖和空拍影片等素材，歷經20次打樣、耗時一年半才完成作品。日本製作團隊也因奇美曾被列為「亞洲前20大博物館」高知名度，將此作品納入「世界主題建築系列」，成為該系列代表台灣的重要地標之一。

值得一提的是，nanoblock積木採用奇美實業優質POLYLAC？ABS塑膠原料，「取之奇美、用之奇美」的概念讓商品更具意義。nanoblock積木曾多次榮獲「日本玩具大賞」肯定，其創造微型積木尺寸只有4mm x 4mm x 5mm，儘管外表與LEGO樂高積木相同，但大小只有樂高積木的1／4，精緻小巧特色不但是專業玩家的蒐藏最愛，更是上班族紓壓的療癒逸品。

館方邀請民眾一起來組裝，一邊體驗積木的樂趣，一邊細細品味博物館的美好。「奇美博物館nanoblock微型積木」即日起在館內禮品店及官方eShop販售，售價1000元。

(中時 )