美國政府今年第2度緊縮陸媒在美活動，將《環球時報》等4家陸媒駐美機構列為「外國使團」，大陸外交部發言人趙立堅對此表示，這是美方對中方媒體再次赤裸裸的政治打壓，大陸呼籲美方立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，否則中方將不得不作出必要正當反應。

繼先前《新華社》等5家陸官媒後，美國國務院決定再將大陸《中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》等4家陸媒體，列為「外國使團」（foreign missions）。美方認定這些媒體實際受中共官方控制，包括其在美國境內的運作。根據美國法律，「外國使團」必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

大陸外交部記者會上有媒體就此提問，發言人趙立堅表示，這已經是美方第2次將大陸媒體在美機構列管為「外國使團」了。他說，「這是美方赤裸裸對中方媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。」

趙立堅強調，「我們強烈敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，否則中方將不得不作出必要正當反應。」

美國國務院今年3月2日對遭列「外國使團」的5家陸媒體實施人員限額後，大陸亦於3月18日進行反擊，宣布《華爾街日報》、《紐約時報》及《華盛頓郵報》等媒體記者在簽證到期後將不再續簽，而且今後不得在大陸港澳從事新聞工作。同時也要求上述3家媒體與《時代雜誌》及《美國之音》旗下駐大陸分社，向陸方申報境內人員、財務、經營及擁有不動產等訊息資料。

(中時電子報)