桃園14歲林姓國二生，疑因日前參與械鬥被逮後咬出17歲陳姓同夥，引發陳男不滿，20日晚間將林誘到新北一處河濱公園談判，一言不合圍毆林男，陳男涉嫌持扳手重擊林男頭部，導致林返家後頭暈、發燒，22日凌晨林母緊急將兒子送醫，驚見顱內出血，仍傷重不治，醫院懷疑不單純通報，桃警追出林男等人，報請桃檢指揮，23日逮到4男、3少，訊後依殺人罪嫌送辦。

林姓少年周末返家後不斷喊頭疼，22日凌晨狀況加劇，林母緊急將愛子送醫，驚見林少顱內出血、狀況不樂觀，轉送林口長庚醫院急救，仍宣告不治。

院方發現林少除了顱內出血，雙耳及右臉也瘀青，懷疑死因不單純，通報警方，桃警找上林姓國中生的羅姓女友，羅女才娓娓道出17歲陳姓少年20日晚間約林少談判，她曾陪同男友到新北市鶯歌區三鶯陶瓷河濱公園赴約，豈料男友慘遭陳男等人圍毆。

羅姓少女還說，陳姓少年不但在河濱公園打，還押往三峽山區圍毆，陳少更涉嫌持小型扳手重擊男友的頭部，桃警獲悉報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調閱監視器，持拘票兵分多路，逮到涉案的陳姓少年和21歲周姓男子等多人，一行人供稱是因不滿林姓死者拱出參與械鬥的同夥才找來「算帳」，訊後依殺人罪嫌送辦，檢警將於29日解剖遺體複驗釐清案情。

(中時 )