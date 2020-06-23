已經停工超過五年的遠雄大巨蛋，最快六月底前可核發建照，台北市長柯文哲今(23)日表示，大巨蛋是一件大事，如果要發建照，一定會開記者會詳細說明來龍去脈，跟大家交代清楚。媒體追問讓大巨蛋復工是不是要拚政績？柯文哲則回答：「大巨蛋已經拖了五年，怎麼樣也不會是政績，就是善後而已」。

對於媒體提問，為何對大巨蛋的態度與五年前不一樣，柯文哲則強調，他的態度一直都一樣，就是務實的解決問題，市府有七項公安標準，包括防火區劃、限制人數，還有大巨蛋與國父紀念館間的地下疏散通道等，「我們都在積極的尋求解決方法，老實說大巨蛋已經蓋在那裡，也沒辦法拆掉，就是盡量弄到安全」。

柯文哲指出，大巨蛋還有議約沒解決，所以真正發照之前，還要先解決問題。有媒體問，可不可能重新議約打破零權利金？柯則表示，他認為最公平的方法，就是用超額利潤，因如果明年利率都不知道，並無法預估50年至70年的獲利，應該是有賺錢，再來談怎麼分帳。

有媒體問到對於昨日陳菊宣布退出政黨有何看法，柯文哲僅笑著說了一句：「我佛慈悲，阿彌陀佛！」隨即快步離開。

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(中時電子報)